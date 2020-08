Middenvelder op overschot bij Standard kan op interesse uit Duitse en Spaanse hoek rekenen

Bij Standard hopen ze vooral hun kern intact te houden voor komend seizoen, al mogen de overbodige elementen andere oorden opzoeken. Carlinhos werd al van de hand gedaan en mogelijk ontdoen de Rouches zich snel nog van een tweede speler.

Volgens La Dernière Heure azen Hannover ’96 en Malaga op Uche Agbo. De Nigeriaanse middenvelder werd in januari gestald bij Deportivo La Coruna, waar hij in negen wedstrijden in actie kwam in LaLiga2.

Standard pikte de Nigeriaan in de zomer van 2017 voor 2,5 miljoen euro op bij Watford, maar hij kon nooit de verwachtingen inlossen aan de boorden van de Maas. Uitleenbeurten aan achtereenvolgens Rayo Vallecano, Braga en dus Deportivo La Coruna volgden.