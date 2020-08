Beerschot geeft nieuw aangetrokken Youth Manager extra verantwoordelijkheden bij A-kern

Beerschot heeft een wijziging gemaakt in zijn technische commissie. Youth Academy Manager Davy De Smedt wordt eraan toegevoegd. Hij is pas sinds maart werkzaam bij de club.

"Met Marc Noé en Davy De Smedt hebben we twee voetbaldieren in de technische commissie die heel sterk zijn in het detecteren en ontwikkelen van talent", legt technische manager Sander Van Praet uit op de clubwebsite. "Maar dat is niet de enige reden dat zij deel uitmaken van de technische commissie. Zij hebben steeds interessante en onderbouwde meningen over voetbal en spelers. Marc en Davy worden evengoed betrokken bij de transfers."

Naast Sander Van Praet, Marc Noé en Davy De Smedt, zetelen ook Jan Van Winckel en Hernan Losada in de technische commissie. "Er zit veel ervaring en expertise in die technische commissie. Ik ben de laatste dagen al betrokken geweest in het beoordelen van spelers. Iedereen heeft zijn specifieke kijk, en naar alle meningen wordt geluisterd. Toch wordt er efficiënt gewerkt en kordaat gehandeld. Dat is voor mij heel boeiend en leerrijk", zegt De Smedt.

Bestuurder en lid van de technische commissie Jan Van Winckel: ‘Davy was kapitein van Beerschot en een echte teamspeler. Hij heeft de voorbije maanden indruk gemaakt bij de uitbouw van de jeugdacademie en het is daarom meer dan verdiend dat hij de technische commissie vervoegt. Samen met Sander Van Praet, Hernan Losada en Marc Noe zullen zij het technisch beleid van de hele club uitzetten. Davy hoort bij Beerschot en heeft aangetoond een toptransfer geweest te zijn.’