Samenvattingen Jupiler Pro League: hier kan je ze gratis bekijken!

Tot dusver werden de samenvattingen van de Jupiler Pro League nog niet verkocht door rechtenhouder Eleven Sports. Dit wil echter niet zeggen dat je de hoogtepunten van de matchen niet zal kunnen bekijken. De Pro League kwam zaterdagmiddag met nieuws hieromtrent.

De onderhandelingen tussen Eleven Sports en Telenet gaan onverminderd voort. Maar ook rond de samenvattingen sloot Eleven Sports nog geen akkoord.

Toch zullen de samenvattingen te zien zijn. (Voorlopig) niet gebundeld in een programma als 'Sports Late Night', maar wel via losse clips die (gratis) te bekijken zijn op de site van de Pro League, en op hey YouTube-kanaal van Eleven Sports. Dat maakte de Pro League zopas bekend via zijn officiële kanalen.

Dit zal het geval zijn zolang er geen akkoord is over de uitzendingen van de samenvattingen.