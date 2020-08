Peter Verbeke geeft meer uitleg bij zijn zoektocht naar een nieuwe centrumspits voor Anderlecht

Peter Verbeke stelt de fans van Anderlecht gerust: er komt nog een nieuwe centrumspits bij Anderlecht. Al kan de zoektocht wel nog even duren.

"Iedereen vindt dat we een extra spits nodig hebben. Ik denk dat die analyse correct is", verklaart Peter Verbeke, sportief directeur bij Anderlecht, aan Het Laatste Nieuws.

De huidige spitsen bij paars-wit blijven immers twijfelgevallen: "Colassins potentieel is groot, maar hij is pas omgevormd tot negen en is nog jong, terwijl Dimata terugkomt na een maandenlange revalidatie.”

Het is geen geheim dat de Brusselaars krap bij kas zitten, zeker na de transfer van Bundu voor drie miljoen euro: "Jullie kennen de prijzen van doelpuntenmakers: die gaan vlotjes boven de vijf miljoen euro. We moeten creatief zijn, dat is niet erg. We zullen geen transfers meer doen van acht miljoen euro."