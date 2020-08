Beerschot bekijkt mogelijkheden om aandeel Saoedische prins te vergroten

De Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad zou binnenkort wel eens meer aandelen krijgen bij Beerschot. De club onderzoekt alvast de mogelijkheden.

Op de Amerikaanse website stond alvast te lezen dat Bin Mosaad alvast 75% van de aandelen bij Beerschot had. Maar voorzitter Francis Vrancken was er als de kippen bij om dat te ontkennen. "Dat is wat voorbarig, maar het wil niet zeggen dat we die optie niet overwegen", zei hij aan Het Laatste Nieuws.

"We bekijken momenteel of we de aandelenstructuur kunnen herverdelen, op die manier dat de club daar groeikansen uit puurt. Zo is het dus niet uitgesloten dat prisns Abdullah zijn aandelenpakket vergroot."

Prins Abdullah kwam midden 2018 aan bij Beerschot en heeft er 50% van de aandelen. De andere helft is in bezit van voorzitter Francis Vrancken. Bin Mossaad heeft ook aandelen bij het Engelse Sheffield United en Dubaise Al Hilal United FC.