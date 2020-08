Robin van Persie maakt voor de tweede keer zijn comeback bij Feyenoord

Hij brak er als jonge knaap door en keerde er na een rijkgevulde carrière terug. Nu staat Robin van Persie voor tweede terugkeer bij Feyenoord.

Robin van Persie zal ook deze keer weer zijn puntgave traptechniek tentoonstellen en het is te hopen dat de aanvallers van Feyenoord er iets van zullen bijleren. van Persie gaat namelijk aan de slag als onderdeel van de technische staff. Hij zal bij Feyenoord de aanvallers gaan trainen.

"Eigenlijk ging ik vorig seizoen al aansluiten, maar door het coronavirus was dat niet mogelijk. Het is een idee dat al langer speelt en als Dick (Advocaat, nvdr.) belt, dan kan ik geen nee zeggen", vertelt van Persie op de website van Feyenoord.

Het zal toch wat wennen zijn voor van Persie, die met het grootste gedeelte van de selectie nog samen voetbalde.

"Ik voel me nog meer speler dan trainer. Ik was als speler al van de dialoog en wil ook in deze rol samen tot mooie dingen, leuke oefeningen komen. Ik heb niet één filosofie: er leiden meer wegen naar Rome."