Vadis Odjidja ten onder met AA Gent: "Heel vermijdbaar, STVV had bijna geen enkele kans"

Net als Club Brugge, ging met AA Gent de nummer twee van vorig seizoen meteen onderuit op de eerste speeldag. Een 2-1 verlies tegen STVV zag ook Vadis Odjidja niet aankomen, die vooral de hand in eigen boezem steekt.

"Deze nederlaag was heel vermijdbaar", analyseert Vadis bij Sporza na de wedstrijd. "STVV had in de tweede helft geen enkele kans, maar dan was er bij ons dat misverstand. We doen onszelf de das om", klinkt het.

"Volgende week wel winnen"

'Het was een moeilijke wedstrijd voor ons en we vonden niet echt veel oplossingen. We hadden nog wel kansen om de 2-2 te scoren en dan kan er nog vanalles gebeuren", vertelt hij. Al wil Vadis niet te lang stilstaan bij het verlies. "We moeten hier lessen uit trekken en hopelijk winnen we volgende week wél", besluit de aanvoerder van De Buffalo's.

Volgende week krijgt AA Gent het bezoek van KV Kortrijk. Kortrijk begint zondagavond aan zijn seizoen tegen Waasland-Beveren. STVV moet het thuis opnemen tegen Anderlecht.