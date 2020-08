"Als Club Brugge kampioen wil spelen ...": 'Blauw-zwart heeft boodschap begrepen en mikt op drie grote versterkingen'

Club Brugge kon dit seizoen nog niet scoren. Zowel in de bekerfinale tegen Antwerp als tegen Charleroi werd zo met het kleinste verschil verloren. Werk aan de winkel dus voor blauw-zwart, dat de boodschap begrepen heeft.

"Wil Club Brugge kampioen spelen, dan zal er iets moeten gebeuren in de aanval", aldus Gert Verheyen in Het Nieuwsblad. "Vorig jaar hielden ze vaak de nul en daarom verloren ze niet, maar in de aanval moet er iets bijkomen."

Boodschap begrepen

Een boodschap die ze bij blauw-zwart ook wel begrepen hebben, al konden enkele deals vooralsnog niet worden afgerond. Ook Osayi-Samuel trok zijn neus op voor Club Brugge, Philippe Clement kondigde dan weer aan dat er druk gewerkt wordt aan versterking - ook met oog op Europees voetbal een must.

Niet minder dan drie toptransfers moeten er nog komen volgens La Dernière Heure, waarbij er gedacht wordt aan een extra versterking in elke linie. Voorin een doeltreffende spits, op het middenveld iemand die Vanaken en/of Vormer kan ontlasten en achterin iemand om de blessurelast op te vangen.