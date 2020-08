Doku was ontgoocheld, maar scoorde wel knappe goal: "Voorgenomen om efficiënter te worden"

Jérémy Doku scoorde een knappe goal tegen KV Mechelen en was de enige bij Anderlecht die voor wat dreiging kon zorgen. Hij werd door Eleven meteen ook tot 'Man van de Match' gebombardeerd.

Al had hij daar weinig boodschap aan na het gelijkspel. "(zucht) Allemaal goed en wel, maar tevreden ben ik niet", zei hij. "Dit is een gelijkspel dat voor mij als een nederlaag aanvoelt. We hadden altijd moeten winnen. Die twee goals die we weggeven..."

Vorig seizoen kreeg hij rood in Mechelen, nu nam hij revanche met zijn goal? “Neen, dat had er niets mee te maken. Het ging er mij gewoon om dat ik mijn ploeg in een moeilijke wedstrijd op voorsprong bracht. Ik heb me dit seizoen voor­genomen om efficiënter te worden en dat was een mooi begin."