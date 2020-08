Luc Nilis heeft een nieuwe club gevonden en volgt Belgische coach naar Turkije

Capa wordt de nieuwe trainer en technisch directeur van Anakragücü. Luc Nilis wordt zijn assistent bij de club.

Pro License coach @fuatcapa has a new job, in the Süper Lig (first division) of Turkey. Former international player Luc Nilis will join him as his assistent. First training on Wednesday. 👌 https://t.co/rBp46lkI4Y