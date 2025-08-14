Heeft De Condé een oud contactenboekje teruggevonden? 'Genk richt de pijlen (opnieuw) op voormalige sterkhouder'

KRC Genk is op zoek naar defensieve versterking. In die zoektocht zijn de Limburgers uitgekomen bij een voormalige sterkhouder uit de Jupiler Pro League.

KRC Genk trok tijdens deze zomermercato al de kaart van bekende gezichten. De Limburgers haalden met Junya Ito een voormalige sterkhouder terug naar de Cegeka Arena. Ook Daan Heymans kent onze pintjesliga héél goed.

Ook in de zoektocht naar defensieve versterking is Genk bij een gekende naam uitgekomen. El Desmarque laat weten dat De Smurfen hun oog hebben laten vallen op João Silva.

Voormalige sterkhouder van KV Kortrijk

De 26-jarige Portugees was tussen 2022 en 2025 één van de sterkhouders bij KV Kortrijk. Tijdens de vorige wintermercato haalde Sport Recife hem weg uit het Guldensporenstadion.

Silva wil na een half jaar in Brazilië terugkeren naar Europa. Het is Genk die zo'n terugkeer mogelijk wil maken. Al staan de onderhandelingen nog in de kinderschoenen.

Lopend contract tot medio 2027 in Brazilië

Transfermarkt schat de marktwaarde van Silva op anderhalf miljoen euro. Recife haalde de 26-jarige verdediger gratis op bij Kortrijk. Hij heeft nog een lopend contract tot medio 2027 in Brazilië.