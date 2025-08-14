Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

Philippe Clément zit nog steeds zonder club. Er is wel (opvallende) interesse in hem, maar zal hij erop ingaan?

Dingen kunnen snel veranderen in het voetbal: afgelopen winter werd Philippe Clément nadrukkelijk genoemd als mogelijke bondscoach van de Rode Duivels. Rudi Garcia had Domenico Tedesco nog niet opgevolgd, Clément leek een streepje voor te hebben: zijn goede band met Vincent Mannaert sinds hun jaren samen bij Brugge.

Maar de Belgische coach stond toen nog onder contract bij Glasgow Rangers. Zijn avontuur daar eindigde in februari, enkele weken na de aanstelling van Garcia. Zes maanden later heeft hij nog steeds geen nieuwe club gevonden.

Zien we Clement straks in China?

Er zijn echter wel aanbiedingen geweest. Het Nieuwsblad meldt nu nieuwe interesse in hem. Hij zou in de belangstelling staan bij Shandong Taishan, de Chinese club waar Marouane Fellaini een einde maakte aan zijn spelerscarrière.

Shandong heeft zijn coach ontslagen en Clément als een van zijn prioriteiten gesteld. De eerste contacten zijn al gelegd. Maar niets is concreet: de voormalige Rangers-coach is niet de enige naam die wordt genoemd, ook al staat hij bovenaan de lijst.

Hoewel het nettosalaris van meer dan een miljoen euro aantrekkelijk is, is de Chinese competitie dat minder. De Chinese Super League verliest terrein, vooral door de concurrentie van Saoedi-Arabië. Daarom zou Shandong Taishan hem mogelijk niet kunnen overtuigen.