Nog een Club Brugge-speler mag hopen op een selectie voor Rode Duivels: Garcia kan amper om hem heen

Foto: © photonews

Sinds Rudi Garcia aan het roer staat bij de nationale ploeg, krijgen enkele Club Brugge-spelers weer kansen in de selectie. Toch blijft er één opvallend gat in zijn kern: de linksachterpositie. Met het oog op de komende interlands wordt het tijd dat de bondscoach dat probleem structureel aanpakt.

De huidige oplossingen zijn noodverbanden. Timothy Castagne kan het invullen, maar is van nature een rechtsachter. Arthur Theate deed het geregeld, al is hij in hart en nieren een centrale verdediger. Voor een systeem met vier achteraan is dat verre van ideaal.

Enige keuze

Maxim De Cuyper was tot zijn vertrek naar Engeland de vaste keuze, maar achter hem gaapt een leegte. Er is geen tweede pure linksback die op topniveau wekelijks matchritme heeft én defensief betrouwbaar is.

In dat plaatje past Joaquin Seys perfect. Hij combineert verdedigende degelijkheid met de drive om offensief bij te sluiten. Zijn fysieke paraatheid, gekoppeld aan een verzorgd linkerbeen, maakt hem een speler die de balans kan bewaren én gevaar kan creëren.

Lang leek hij op weg naar zijn eerste cap, maar telkens gooiden blessures roet in het eten. Nu hij weer fit is en zijn basisplaats bij Club Brugge heeft heroverd, laat hij wekelijks zien dat hij klaar is voor een stap hogerop.

Nu moet hij getest worden

Zijn spelinzicht en positionering maken hem bovendien geschikt voor de manier van spelen die Garcia wil hanteren. Tegen ploegen die zich ingraven kan Seys met loopacties en overlap de linkerflank openbreken, zonder dat de defensieve organisatie in het gedrang komt.

Met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan in september in aantocht, heeft Garcia er alle baat bij om Seys mee te nemen in zijn selectie. De concurrentie op links is klein, de timing is ideaal en zijn vormcurve wijst steil omhoog. Dit is het moment om hem te testen.

