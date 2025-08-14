Bezorgdheid over Romelu Lukaku: Rode Duivel blesseert zich amper één week voor de competitiestart

Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd van Napoli tegen Olympiakos raakte Romelu Lukaku geblesseerd. Gezien de reactie van de speler lijkt het te gaan om een verrekking, wat hem mogelijk enkele weken aan de kant zou houden

De beelden zullen Rudi Garcia niet bevallen. Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Napoli en Olympiakos op donderdag, viel Romelu Lukaku plots neer nadat hij op doel trapte. Het eerste vermoeden is een spierblessure voor de Belgische doelpuntenmaker, die onmiddellijk moest worden vervangen.

De gebaren van Lukaku naar zijn coach Antonio Conte doen vermoeden dat de aanvaller denkt aan een verrekking, wat hem mogelijk een tijdje aan de zijlijn kan houden. Het lijkt in ieder geval twijfelachtig voor de herstart van de competitie over een week.

🥲 | Romelu Lukaku heeft een blessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd. 🦵🏥



Veel beterschap, Big Rom. 🤞 pic.com/ThufATYhtt — DAZN België (@DAZN_BENL) 14 augustus 2025

Maar wat met september en de kwalificaties voor het WK 2026? Als Lukaku herstellende is van zijn spierblessure, is het moeilijk voor te stellen dat hij Kazachstan en Liechtenstein zal kunnen bekampen, weliswaar tegenstanders die België ook zonder hem zou moeten verslaan.

We zullen uiteraard wachten op medisch nieuws van de Italiaanse kampioen na de vriendschappelijke wedstrijd tegen Olympiakos om meer te weten te komen.

Voor de volledigheid, Kevin De Bruyne stond ook in de basis tijdens deze vriendschappelijke wedstrijd, maar was niet doorslaggevend. Napoli won met 2-1 van de Griekse topclub.