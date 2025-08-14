Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 14/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Dussenne

De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

Al twee jaar speelt Noë Dussenne in de Zwitserse competitie. Maar hij staat op het punt om terug te keren naar zijn thuisland. (Lees meer)