De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

Al twee jaar speelt Noë Dussenne in de Zwitserse competitie. Maar hij staat op het punt om terug te keren naar zijn thuisland.

In juli 2023 verliet Noë Dussenne Standard voor Lausanne Sport na vier seizoenen van goede en loyale dienst. Ondanks de chronische instabiliteit rond de club en binnen de selectie, heeft hij altijd standgehouden, tot het einde toe een leider van het team, zelfs aanvoerder.

Al twee jaar brengt Dussenne zijn leiderschap naar de Zwitserse competitie. De voormalige speler van Moeskroen is een vaste waarde bij Lausanne, waar hij zelfs de strafschoppen neemt (15 doelpunten in twee seizoenen).

Maar het verlangen naar zijn thuisland lijkt zich te manifesteren. Zo bereidt de voormalige speler van Moeskroen momenteel een terugkeer naar de Belgische Pro League voor. Volgens Sacha Tavolieri is het OH Leuven dat hem wil terughalen.

Noë Dussenne keert na twee jaar terug naar de JPL

De operatie is al goed gevorderd: Dussenne zou vrijdag in België aankomen om zijn transfer af te ronden, voordat hij maandag zijn medische tests aflegt, met een contract van drie jaar in het vooruitzicht. Dit alles zonder enige transfersom.

Een geweldige zet voor de Leuvenaars, maar vooral een cruciale versterking voor David Hubert. OH Leuven is namelijk het seizoen begonnen met slechts één punt uit drie wedstrijden, met maar liefst tien tegendoelpunten. Noë Dussenne zal van onschatbare waarde zijn om wat rust en ervaring achterin te brengen.