Steeds meer interesse voor Louis Patris, die nog maar pas door Anderlecht werd verkocht aan Sint-Truiden

Louis Patris is afgelopen zomer definitief overgenomen door STVV, dat de aankoopoptie van de speler die vorig seizoen werd uitgeleend door Anderlecht heeft gelicht. Maar het zou zomaar kunnen dat hij niet lang in Limburg zal blijven.

Louis Patris werd vorig seizoen uitgeleend aan Sint-Truiden door RSC Anderlecht, nadat hij moeite had om zich te vestigen na zijn transfer van OHL. Het was slim van de Truienaars om in Patris te geloven, die zijn beste niveau terugvond in Stayen.

Na een succesvol seizoen, met meer dan dertig gespeelde wedstrijden en zeven assists, is Patris definitief overgenomen door de Kanaries. En aan het begin van dit seizoen is hij een onbetwiste basisspeler bij Sint-Truiden, dat één van de aangename verrassingen van de zomer is met zeven punten uit drie wedstrijden.

Maar na bijna twee miljoen te hebben uitgegeven om Patris definitief binnen te halen, zou STVV nu al kunnen besluiten om hem te laten vertrekken. Onlangs werd er gesproken over een aanbod uit Hoffenheim, in de Bundesliga.

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri is de Duitse interesse ondertussen afgenomen, aangezien Sint-Truiden te veel zou vragen voor hun verdediger. Maar hij benadrukt ook dat andere clubs inmiddels gepolst hebben bij STVV.

Deze clubs zouden Sassuolo (Serie A) en Southampton (Championship) zijn, die dus nauwlettend de ontwikkelingen rond Patris in de gaten houden. Sint-Truiden zou meer dan drie miljoen vragen, het dubbele van wat aan Anderlecht is betaald, en een stuk meer dan de marktwaarde van de speler (twee miljoen). Wordt vervolgd!