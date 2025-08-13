Transfernieuws en Transfergeruchten 13/08: Witsel - Bayo
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 13/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Witsel - Bayo
Voormalige aanvaller van Antwerp zit helemaal vast: hij moet weg, maar ook dat is lastig
Mohamed Bayo zit op een doodlopend spoor bij LOSC. Waar zal hij naartoe gaan? Zijn verlangens en die van Lille OSC komen niet overeen. (Lees meer)
Niet Standard, wel in het rood: Axel Witsel heeft (laatste?) nieuwe uitdaging helemaal beet
Axel Witsel heeft getekend bij Girona. De Rode Duivel verlaat Atlético Madrid en gaat dus een nieuwe uitdaging aan. (Lees meer)
