Voormalige aanvaller van Antwerp zit helemaal vast: hij moet weg, maar ook dat is lastig

Mohamed Bayo zit op een doodlopend spoor bij LOSC. Waar zal hij naartoe gaan? Zijn verlangens en die van Lille OSC komen niet overeen.

Het is heel duidelijk: de coach van Lille, Bruno Genesio, wil Mohamed Bayo niet in zijn team voor het komende seizoen. Hij zal noch de vervanger zijn van Jonathan David (die naar Juventus is vertrokken), noch een concurrent voor Olivier Giroud.

Nadat hij terugkeerde van een uitleenbeurt aan Antwerp die zes maanden duurde, moet Bayo een nieuwe club vinden. Bij The Great Old speelde hij 17 matchen en scoorde hij slechts één keer.

Voor Bayo zouden er verschillende mogelijkheden zijn. Volgens Foot Mercato tonen Sassuolo, Parma, Utrecht, Mainz, Besiktas en Sporting CP interesse.

Maar er is een probleem: het bestuur van Lille wil Mohamed Bayo naar Saoedi-Arabië sturen. En meer specifiek naar Al-Fayha FC.

Er zijn vergevorderde gesprekken geweest tussen de Saudische club en Lille. Maar de speler heeft nog geen akkoord gegeven, aangezien hij voorlopig elke aanbieding buiten Europa afwijst. Zullen ze tot een akkoord komen? De onderhandelingen gaan de komende dagen door.