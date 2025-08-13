Niet Standard, wel in het rood: Axel Witsel heeft (laatste?) nieuwe uitdaging helemaal beet

Axel Witsel heeft getekend bij Girona. De Rode Duivel verlaat Atlético Madrid en gaat dus een nieuwe uitdaging aan.

Aan het einde van vorig seizoen wezen alle tekenen al op een vertrek van Axel Witsel bij Atlético Madrid. De Rode Duivel werd door de club behouden tot de Club World Cup. Nadien liep zijn contract af en kon hij kiezen waar naartoe te gaan.

Gedurende enkele dagen waren er gesprekken met Standard: Marc Wilmots ontmoette de speler in Madrid en was optimistisch over zijn kansen om de geliefde zoon van Sclessin terug te halen. Maar om verschillende redenen (familiaal, sportief, financieel) gaf Witsel de voorkeur aan een laatste uitdaging in het buitenland.

Als eerste werd hij genoemd bij Udinese, waar onder meer gesproken werd over een selectie bij de Rode Duivels aan het einde van het seizoen als hij daar goed presteerde. Maar uiteindelijk heeft hij voor Girona in La Liga gekozen. En dat is nu officieel.

Axel Witsel heeft zich voor één seizoen verbonden aan Girona FC, met een optie voor een extra jaar. Hij blijft dus in Spanje en tekent bij de nummer 16 van de Spaanse competitie afgelopen seizoen..

"Witsel is een veelzijdige verdedigende middenvelder met een groot vermogen om het spel te lezen. Hij heeft ervaring op verschillende posities op het middenveld en in de verdediging. Hij onderscheidt zich door zijn kalmte aan de bal, precisie in zijn passes, tactisch inzicht en zijn vermogen om het team in balans te houden", verklaart de club.