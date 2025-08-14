"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

KRC Genk startte met 1 op 9 in het nieuwe seizoen, veel te weinig voor een topclub. Peter Vandenbempt ziet dat de druk groeit.

KRC Genk begon met een 1 op 9 aan het nieuwe seizoen. Dat is gewoon te weinig voor een topclub, en dat beseffen de spelers ook. Kapitein Bryan Heynen wou niet over druk praten, maar die is er van buitenaf toch wel.

Ook Peter Vandenbempt merkt dat op. De vorige Europese campagne verliep rampzalig slecht. Deze keer, onder Thorsten Fink, moet het anders lopen. Ook in de competitie is een zege nodig.

"Fink en zijn ploeg staan morgen in Leuven en volgende week in Polen écht onder druk", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Om zijn optimisme over de goeie afloop geloofwaardig te houden binnen zijn kleedkamer en naar de buitenwereld, is het tijd voor resultaten."

"Applaus en felicitaties terwijl andere clubs met de prijzen gaan lopen, daar zijn ze in Genk niet langer tevreden mee. En Fink is ook geen winnende trainer meer: van zijn laatste elf officiële matchen won hij er twee, zeven gingen verloren. Voor een topclub gewoon desastreuze cijfers", gaat hij verder.

"Binnen de club zijn er voor alle duidelijkheid geen signalen van een verstoorde relatie tussen de trainer en zijn bazen. Anders dan met zijn voorganger is er een open communicatie en in de actuele kwestie rond de spitsen volgt hij vooralsnog - met groeiende tegenzin wellicht - getrouw de lijn van de club", zegt Vandenbempt nog.