Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)
Genk zit in een lastige periode. Na een pijnlijke 1 op 9 staat Thorsten Fink onder druk om snel weer punten te pakken. Er is werk aan het spel, maar er is ook een duidelijk patroon zichtbaar in hoe tegenstanders de Limburgers aanpakken.

Steeds meer ploegen kiezen voor een laag blok en beperken Genk zo tot steriel balbezit. In dat scenario heeft blauw-wit vooral nood aan een profiel dat momenteel te vaak op de bank zit: Tolu Arokodare. De boomlange Nigeriaan startte het seizoen als tweede keuze achter Hyeon-gyu Oh.

Tegenstanders doen het allemaal hetzelfde

De Zuid-Koreaan kreeg van Fink bij de competitiestart de garantie dat hij eerste spits zou worden. Dat was een logische keuze gezien Oh’s prestaties vorig seizoen en in de voorbereiding, maar intussen blijft de vraag groeien of dat nog wel de beste oplossing is. Zeker omdat er tot op vandaag geen concreet bod op tafel ligt voor Tolu, waardoor de topschutter van vorig seizoen voorlopig gewoon beschikbaar blijft.

Tegenstanders hebben ondertussen door dat Genk in dit Fink-tijdperk voorspelbaar wordt tegen een ploeg die massaal terugplooit. Antwerp demonstreerde dat onlangs op pijnlijke wijze: compact staan, weinig ruimte weggeven en wachten tot Genk zich stukloopt.

In zulke wedstrijden kan een targetman van 1,97 meter in de box het verschil maken. Een kopbal op een voorzet, een duel winnen op een lange bal, een verdediging fysiek onder druk zetten... het zijn wapens die Oh minder beheerst, maar Tolu in overvloed heeft.

Vertrekt Tolu wel echt?

Fink blijft diplomatisch in zijn communicatie. “Mijn beide spitsen zijn top", herhaalt hij. “Het maakt niet uit wie vrijdag start. Tolu is een spits voor in de box, maar ook Oh kan scoren. Als ik beslis, doe ik dat in het teambelang.”

Toch klinkt er tussen de lijnen iets van twijfel. De Duitse coach beseft dat een vaste filosofie mooi is, maar dat je soms ook pragmatisch moet zijn als de omstandigheden daarom vragen. Dat pragmatisme kan ook betekenen dat hij zijn frustratie omzet in actie.

Tegen Antwerp kwamen zijn frustraties opborrelen omdat hij zijn belangrijkste wapen niet van bij de aftrap had ingezet. In Leuven, waar OHL ook vaak de boel gesloten houdt, zou dat scenario opnieuw dreigen. En dan rijst de vraag: waarom zou je je breekijzer blijven bewaren voor later als het probleem zich vanaf minuut één aandient?

Er is bovendien een belangrijke transfercomponent aan het verhaal. Mocht Tolu nog vertrekken dan kan Genk zich nu al voorbereiden. Sportief directeur Dimitri De Condé moet nadenken over een opvolger met een gelijkaardig profiel. Zulke spitsen hebben immers tijd nodig om zich aan te passen aan de Belgische competitie, net zoals Tolu zelf een inloopperiode nodig had. Wachten tot het te laat is, kan Genk zich in dit scenario simpelweg niet veroorloven.

Aan de andere kant kan een langer verblijf van Tolu in de Cegeka Arena een geschenk zijn. Dan krijgt hij opnieuw de kans om zijn waarde te tonen en kan Genk sportief profiteren. Een targetman die in topvorm raakt voor de winterstop, kan het verschil betekenen tussen een titelrace of een achtervolging.

Toch met Tolu van bij de start?

Fink wil vasthouden aan zijn filosofie om met één spits te starten. Twee torens voorin ziet hij niet zitten, omdat dat volgens hem de balans in zijn ploeg verstoort. Maar dat wil niet zeggen dat hij moet vasthouden aan één en dezelfde eerste keuze. Soms vraagt een wedstrijdplan om een ander profiel, en precies daar kan Tolu zijn kans grijpen.

Vrijdag in Leuven zou het moment van de waarheid kunnen worden. Kiest Fink voor continuïteit met Oh, of gooit hij het roer om en geeft hij Tolu van bij het eerste fluitsignaal de sleutels om een gesloten verdediging open te breken? Eén ding is zeker: als Genk zijn puntenverlies wil stoppen, wordt de keuze voor de juiste spits misschien wel de cruciale factor in de komende weken.

Volg OH Leuven - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (15/08).

