En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 419

Toen de Turkse zakenman Oktay Ercan in 2019 KVC Westerlo overnam, stond zijn motto vast: een echte transformatie van de club, met behoud van de familiebanden die Westerlo typeerden. De sportieve ambities zijn nog niet ingevuld, maar naast het veld lijkt alles zowaar op een topclub in spe.

Samen met zijn rechterhand Hasan Cetinkaya, voormalig manager bij Fenerbahçe, formuleerde hij het ‘KVC Westerlo 2024’-plan – een strategische blauwdruk voor duurzame groei. Financieel is dat allesbehalve een holle ambitie gebleven. Ercan pompte de voorbije jaren al herhaaldelijk kapitaal in de club: een eerste injectie van bijna 18 miljoen euro in 2022, gevolgd door nog eens 15 miljoen in 2023. Juli jongstleden volgde nog eens 13 miljoen.

Geld is geen probleem

In totaal pompte hij al 46 miljoen euro in de club. Die middelen gingen onder meer naar stadionrenovaties, een state-of-the-art trainingscomplex en de versterking van de spelersgroep. De realiteit is even transparant als ambitieus: Westerlo bokste recent een verlies van meer dan 22 miljoen euro in het seizoen 2023-2024.

Het totale cumulatieve verlies tikt dicht aan bij de 60 miljoen. Toch blijft Ercan bereid structureel te investeren, tot de basis stabiel staat. Die langetermijnaanpak wordt ook door Cetinkaya benadrukt: “Wij willen laten zien dat een gemeente als Westerlo grote doelen kan bereiken, in België én in Europa."

Of die ambities louter retoriek zijn? Westerlo wil ook goud maken van hun eigen toekomst. De vergunning voor de renovatie van de tribune, plannen voor een multifunctioneel stadioncomplex met horeca, kantoren en ruimtes voor evenementen: het toont een visie die verder gaat dan sportieve successen.

Kwetsbaar model

Toch blijft het evenwicht fragiel. Westerlo zit in de gevarenzone van de financiële regels; met een Squad Spend Ratio van meer dan 100 % moet het salarispakket dringend omlaag of de inkomsten substantieel omhoog. Met andere woorden: zonder de financiële inbreng van de eigenaar was het allang gedaan. De realistische doelstellingen en stabiele bestuurscultuur maken dat scenario acceptabel, maar het toont ook de kwetsbaarheid van het model.

Toch is er hoop. De verkoop van spelers zoals Stassin en Madsen bracht al 14 miljoen euro in het laatje. Ook was er al de recordtransfer van Lyle Foster voor 11 miljoen. En nog steeds wordt verwacht dat Bryan Reynolds, Griffin Grow, Dogucan Haspolat, Sayyadmanesh en anderen concrete marktkansen oproepen.

Een sprekend voorbeeld van die aanpak is Matija Frigan. Westerlo legde twee jaar geleden 5,5 miljoen euro op tafel voor de Kroatische spits – een stevige investering voor een club van hun omvang. Nu is hij op weg naar Parma voor een bedrag rond de 10 miljoen euro. Het toont dat de Turken niet bang zijn om risico’s te nemen in spelers waarin ze geloven. En dat loont.

In een competitie waar clubs structureel overleven dankzij transfers, is de Turkse strategie van Westerlo uniek: grote infrastructuurinvesteringen én sportieve ambities combineren. Al moet dat laatste nog volgen. De Turken regeren met strenge hand in het Kuipje, maar moeten het juiste recept om de top te bestormen wel nog vinden. De vraag is: kan dat wel met het kleine achterland in de Kempen?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Matija Frigan

Meer nieuws

Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

18:20
1
Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

20:00
LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in! Live

LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in!

19:49
Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

19:40
Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op'

Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op'

07:40
23
OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

19:20
3
Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

17:00
CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

18:00
16
De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

17:00
2
Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

17:40
1
"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

17:20
Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

16:15
4
Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

16:30
Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

15:30
1
Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

16:00
4
"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

15:00
5
Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

14:40
1
"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

15:15
Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

14:20
Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

13:15
1
"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

14:00
Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

13:30
3
Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

12:40
13
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

13:00
2
📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

12:20
1
"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

12:00
1
AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

11:40
6
Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

10:45
23
Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

11:20
Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

10:30
24
Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

11:00
Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

10:15
Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

09:15
4
Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

10:00
10
Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

09:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 15/08 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Pegel Pegel over Sheriff Tiraspol - Anderlecht: 0-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast Swakke25 Swakke25 over CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans SmurF SmurF over Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League Blackadder Blackadder over Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League Brugesboy24/7 Brugesboy24/7 over Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller Allé Maurice Allé Maurice over Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven" Swakke25 Swakke25 over Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent Swakke25 Swakke25 over Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op' YoniVL YoniVL over Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved