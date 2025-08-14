Stijn Stijnen bijt van zich af: "Niets mee te maken"

Stijn Stijnen bijt van zich af: "Niets mee te maken"
Stijn Stijnen was deze week de allereerste gast van het nieuwe seizoen van MidMid, de voetbalpodcast van Play Sports. In een babbel van anderhalf uur ging het onder meer over het voorval in de bekerwedstrijd tegen Charleroi van vorig seizoen.

Voetbalpodcast MidMid gaat ook de komende drie seizoenen de voetballiefhebbers plezieren met uitgebreide babbels en interessante voetbalgasten. De eerste naam van het nieuwe seizoen was Stijn Stijnen, ex-doelman en huidige trainer van tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen.

Stijnen levert al enkele jaren uitstekend werk met de tweedeklasser, maar komt ook geregeld in het nieuws met minder fraaie zaken. Hij pakt geregeld een (rode) kaart en er was ook de bewuste kleedkamergate in het bekerduel tegen Sporting Charleroi vorig seizoen.

Patro won die wedstrijd overtuigend (4-1), maar achteraf ging het vooral over de bezoekerskleedkamer. Volgens Charleroi zou die veel te klein en vooral (bewust) veel te warm zijn gemaakt, om hen te destabiliseren.

"Daar heb ik niets mee te maken", ontkent Stijnen stellig. "Dat verhaal is ook enorm hard uit de context getrokken. Probeer maar eens een kleedkamer, op een koude avond zoals toen, te verwarmen tot dertig graden. Dat gaat je niet lukken. Er was ook een venster dat ze hadden kunnen opendoen om zo de ruimte te verkoelen, wij hebben daar niets gecreëerd", gaat de Patro-coach verder.

Daarna geeft Stijnen wel toe dat ze op een lager niveau af en toe wel wat uitstaken: "In eerste amateur deden we wel bepaalde dingen. Zoals de spiegel weghalen of in laatste instantie nog eens de vloer extra dweilen. Maar daar zijn we over op de vingers getikt en toen zijn we daarmee gestopt."

