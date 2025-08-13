'Ederson verlaat Manchester City voor deze topclub en dat zorgt voor een opening voor... een veelbesproken Italiaan'

De transfermarkt voor doelmannen komt op gang. Galatasaray SK heeft de onderhandelingen over de komst van Ederson opgestart. Wordt er op die manier ook plaats gemaakt voor Gianluigi Donnarumma?

We schreven enkele weken geleden al dat Galatasaray SK Ederson op de verlanglijst heeft gezet. Die interesse is inmiddels omgezet in concrete onderhandelingen.

Ederson mag vertrekken bij The Citizens indien het juiste bedrag op tafel wordt gelegd. We kunnen aannemen dat een bedrag van twintig miljoen euro voor alle partijen wenselijk is.

Verhuis naar Istanboel

Ook de Braziliaanse doelman ziet een verhuis naar Istanboel zitten. Ederson heeft een zekerheid over een basisplaats, terwijl Cim Bom Bom geen schrik heeft om topspelers rijkelijk te belonen.

Het vertrek van Ederson zou overigens voor sneeuwbaleffect kunnen zorgen. Gianluigi Donnarumma staat met stip op één om de Braziliaan te vervangen onder de lat bij Manchester City.

Waar ligt de toekomst van Gianluigi Donnaruma?

De Italiaanse doelman zit op een dood spoor bij PSG. Enig probleem: ondanks zijn aflopende contract wil de Franse landskampioen vijftig miljoen euro voor Donnarumma.