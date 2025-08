Galatasaray is on fire! 'Na Osimhen en Sané gaat Turkse topclub derde sterspeler naar Istanboel halen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Galatasaray SK is héél actief op de transfermarkt. De Turkse topclub haalde met Victor Osimhen en Leroy Sané al twee héél grote namen binnen. Is nummer drie op komst?

Galatasaray SK betaalde 75 miljoen euro om Victor Osimhen definitief - de aanvaller scoorde vorig seizoen zijn doelpunten op huurbasis in Istanboel - binnen te halen. Zelfs Dries Mertens nam een videoboodschap op om hem te verwelkomen.

Maar dat is niet alles. Ook Leroy Sané verruilde Bayern München dit seizoen voor Cim Bom Bom. Galatasaray kon de 70-voudig Duits international dan wel transfervrij oppikken, maar we hebben zo'n voorgevoel dat het uitgespaarde bedrag is uitgegeven aan loonkosten.

Is de derde toptransfer voor Galatasaray in de maak?

Volgens de Turkse media is de derde toptransfer eveneens op komst. Galatasaray richt de pijlen op Ederson. De Braziliaanse doelman mag - mits een correct bod - vertrekken bij Manchester City.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Ederson op twintig miljoen euro. Ook voor Manchester City volstaat een bedrag in die grootorde om de 29-voudig Braziliaans international op te halen.

Italiaanse concurrentie

Al is er concurrentie. Ook SS Lazio heeft een oogje laten vallen op Ederson. Al kan de Italiaanse subtopper niet wedijveren met het salaris dat hij in Istanboel aangeboden krijgt.