OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast
Club Brugge neemt het komend weekend op tegen Zulte Waregem. In de aanloop naar die wedstrijd komen de Bruggelingen met positief nieuws. Linksachter Bjorn Meijer heeft zijn contract verlengd tot 2027.

Na een zes op negen hoopt Club Brugge komende zaterdag een derde competitiezege van het seizoen te behalen. Het zal dan wel moeten winnen op het veld van Zulte Waregem, dat op de vorige speeldag Anderlecht wist te kloppen.

Of hij in de basis zal staan komend weekend, is nog even afwachten. Maar Club Brugge heeft alleszins positief nieuws te melden over Bjorn Meijer. De linksachter heeft zijn contract verlengd tot 2027. Dat heeft Club zelf laten weten.

Niet naar Feyenoord, wel een contractverlenging

Eerder deze zomer stond de Nederlander nog dicht bij de uitgang. Meijer had een akkoord met Feyenoord, maar door twijfels over de medische paraatheid van de verdediger besloten de Rotterdammers om de stekker uit de deal te trekken.

Uiteindelijk trok Jordan Bos naar Feyenoord. De Australiër verliet Westerlo om in de Eredivisie te gaan voetballen. Meijer blijft dus in Brugge en heeft een extra jaar toegevoegd aan zijn huidige overeenkomst op Jan Breydel.

Meijer begon afgelopen dinsdag nog in de basis tegen RB Salzburg. Maar hij werd bij de rust vervangen toen Club 0-2 achterstond. Zijn vervanger, Kyriani Sabbe, kende een prima invalbeurt en heeft duidelijk punten gescoord bij coach Nicky Hayen.

