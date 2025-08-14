Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

Cercle Brugge verloor de Brugse derby met 2-0, mede door een rode kaart voor Emmanuel Kakou vlak voor de rust. De Vereniging gaat echter in beroep tegen de schorsing van drie speeldagen.

Cercle Brugge verloor vorig weekend de Brugse derby met 2-0. Een rode kaart vlak voor de rust was het kantelpunt van de wedstrijd, want de Vereniging stond er eerst ngo wel goed voor.

Emmanuel Kakou werd met rood van het veld gestuurd nadat hij op de enkel van Romeo Vermant ging staan. Velen vonden het terecht, anderen vonden de beslissing van de ref er dan weer over.

Toch was iedereen bij Cercle het erover eens na afloop. "Die rode kaart was terecht, maar heeft de hele wedstrijd veranderd", zei Hannes Van der Bruggen. Ook coach Onur Cinel vond dat. "Ik was het niet eens met enkele beslissingen van de scheidsrechter, maar de rode kaart was terecht."

Cercle Brugge neemt verdere stappen

Maar het schorsingsvoorstel... dat is een ander verhaal. "Cercle tekent beroep aan tegen de beslissing om Emmanuel Kakou 2 speeldagen te schorsen na zijn rode kaart in de Brugse derby", klinkt het bij de Vereniging.

"Daarnaast werd ook beslist om een openstaand uitstel van 1 wedstrijd effectief te maken. Kakou zou dus drie speeldagen aan de kant staan. De zaak wordt volgende week dinsdag (19 augustus) opnieuw behandeld."