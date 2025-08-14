Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart
Foto: © photonews
Word fan van Cercle Brugge! 620

Cercle Brugge verloor de Brugse derby met 2-0, mede door een rode kaart voor Emmanuel Kakou vlak voor de rust. De Vereniging gaat echter in beroep tegen de schorsing van drie speeldagen.

Cercle Brugge verloor vorig weekend de Brugse derby met 2-0. Een rode kaart vlak voor de rust was het kantelpunt van de wedstrijd, want de Vereniging stond er eerst ngo wel goed voor.

Emmanuel Kakou werd met rood van het veld gestuurd nadat hij op de enkel van Romeo Vermant ging staan. Velen vonden het terecht, anderen vonden de beslissing van de ref er dan weer over.

Toch was iedereen bij Cercle het erover eens na afloop. "Die rode kaart was terecht, maar heeft de hele wedstrijd veranderd", zei Hannes Van der Bruggen. Ook coach Onur Cinel vond dat. "Ik was het niet eens met enkele beslissingen van de scheidsrechter, maar de rode kaart was terecht."

Cercle Brugge neemt verdere stappen

Maar het schorsingsvoorstel... dat is een ander verhaal. "Cercle tekent beroep aan tegen de beslissing om Emmanuel Kakou 2 speeldagen te schorsen na zijn rode kaart in de Brugse derby", klinkt het bij de Vereniging.

"Daarnaast werd ook beslist om een openstaand uitstel van 1 wedstrijd effectief te maken. Kakou zou dus drie speeldagen aan de kant staan. De zaak wordt volgende week dinsdag (19 augustus) opnieuw behandeld."

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Emmanuel Kakou

Meer nieuws

Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

13:30
Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

13:15
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

13:00
📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

12:20
1
"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

12:00
1
AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

11:40
4
Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

11:20
Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

10:45
13
Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

10:30
16
Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

11:00
Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

10:15
Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

09:15
3
Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 1-club over 19-jarig talent

Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 1-club over 19-jarig talent

10:00
4
Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

09:30
2
Genk-coach Thorsten Fink gaat ingrijpen voor duel met OH Leuven

Genk-coach Thorsten Fink gaat ingrijpen voor duel met OH Leuven

08:20
1
Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

09:00
3
Adriano Bertaccini komt terug op zijn transfer naar Anderlecht: "Dat was ondenkbaar"

Adriano Bertaccini komt terug op zijn transfer naar Anderlecht: "Dat was ondenkbaar"

08:40
Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op'

Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op'

07:40
20
Napoli-coach Antonio Conte haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne

Napoli-coach Antonio Conte haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne

08:00
Zorgt Besnik Hasi voor een grote verrassing? "Hij heeft grinta"

Zorgt Besnik Hasi voor een grote verrassing? "Hij heeft grinta"

07:20
1
'Galatasaray bereidt bod voor om 45-voudig Rode Duivel naar Istanboel te halen'

'Galatasaray bereidt bod voor om 45-voudig Rode Duivel naar Istanboel te halen'

07:00
Heeft De Condé een oud contactenboekje teruggevonden? 'Genk richt de pijlen (opnieuw) op voormalige sterkhouder'

Heeft De Condé een oud contactenboekje teruggevonden? 'Genk richt de pijlen (opnieuw) op voormalige sterkhouder'

06:30
4
Wat een spanning was dat? Strafschoppen beslissen over wie de Europese Supercup wint

Wat een spanning was dat? Strafschoppen beslissen over wie de Europese Supercup wint

23:10
Hasi kan niét lachen met reis van Anderlecht: "Zelfs de scheidsrechters hadden problemen"

Hasi kan niét lachen met reis van Anderlecht: "Zelfs de scheidsrechters hadden problemen"

22:30
14
Martine Prenen brengt haar verhaal over Eddy Snelders: "In werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag"

Martine Prenen brengt haar verhaal over Eddy Snelders: "In werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag"

22:00
20
UITGELEKT: 'Deze Belgische topclub ondernam concrete pogingen om Luuk de Jong naar Jupiler Pro League te halen'

UITGELEKT: 'Deze Belgische topclub ondernam concrete pogingen om Luuk de Jong naar Jupiler Pro League te halen'

21:40
5
'Ederson verlaat Manchester City voor deze topclub en dat zorgt voor een opening voor... een veelbesproken Italiaan'

'Ederson verlaat Manchester City voor deze topclub en dat zorgt voor een opening voor... een veelbesproken Italiaan'

21:20
Matz Sels is open over interesse van andere clubs én praat over financiële inspanning die Nottingham Forest deed

Matz Sels is open over interesse van andere clubs én praat over financiële inspanning die Nottingham Forest deed

21:00
'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België'

'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België'

20:40
8
Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt bij Standard tijdens het seizoensbegin

Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt bij Standard tijdens het seizoensbegin

19:40
OFFICIEEL: Jack Grealish is een Toffee en... Everton betaalt zich er blauw aan

OFFICIEEL: Jack Grealish is een Toffee en... Everton betaalt zich er blauw aan

20:20
2
Interesse van Stade Rennais? 'Anderlecht ging zélf leuren met Kasper Dolberg'

Interesse van Stade Rennais? 'Anderlecht ging zélf leuren met Kasper Dolberg'

20:00
Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden Analyse

Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden

18:40
5
Zaakwaarnemer van Donnarumma reageert op heisa én tackelt met twee voeten vooruit op PSG

Zaakwaarnemer van Donnarumma reageert op heisa én tackelt met twee voeten vooruit op PSG

19:20
OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan

OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan

19:00
OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik

OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik

18:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 15/08 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16/08 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 16/08 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart WanneZever WanneZever over Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier TatstOn TatstOn over Martine Prenen brengt haar verhaal over Eddy Snelders: "In werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag" pief pief over AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook) Nevs Nevs over Hasi kan niét lachen met reis van Anderlecht: "Zelfs de scheidsrechters hadden problemen" JaKu JaKu over Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 1-club over 19-jarig talent Vital Verheyen Vital Verheyen over Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League JaKu JaKu over Vertrekt hij dan toch? Nieuwe ontwikkeling in dossier rond Yari Verschaeren Paa'ke Paa'ke over Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op' kukeluku kukeluku over "Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved