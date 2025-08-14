Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

Union heeft de voorbije jaren een reputatie opgebouwd als het gaat om spelers verkopen. Vele spelers, voornamelijk aanvallers, werden voor grote bedragen verpatst aan clubs in het buitenland. En het zou zomaar kunnen dat Union binnenkort nog eens enkele miljoenen mag bijschrijven op de rekening.

Deniz Undav, Victor Boniface, Franjo Ivanovic zijn maar enkele namen uit het lijstje aanvallers die voor flinke sommen geld Union verlieten de voorbije jaren. De Kroaat is de meest recente. Hij trok voor meer dan 20 miljoen naar het Portugese Benfica.

En daar zou hij wel eens het gezelschap kunnen krijgen van een andere ex-aanvaller van Union. Volgens Het Nieuwsblad zouden de Portugezen namelijk een meer dan gezonde interesse hebben in Mohamed Amoura.

De Algerijn verliet vorige zomer het Dudenpark voor 17,5 miljoen euro. Het was het Duitse Wolfsburg dat hem wist weg te lokken uit onze competitie. En daar heeft hij met 10 goals en 12 assists in 34 wedstrijden zeker niet ontgoocheld.

Union kan opnieuw cashen op Amoura

En dat is ook Benfica niet ontgaan. Zij willen Amoura graag inlijven om de aanval te versterken. En dat kan Union nog een mooie som geld opleveren. De landskampioen bezit namelijk nog een doorverkooppercentage van om en bij de 15 procent.

Wolfsburg zou zijn Algerijnse spits niet voor minder dan 37 miljoen euro willen laten gaan. Als het effectief tot een transfer komt voor zo'n bedrag (of meer), zou Union nog eens een slordige drie miljoen euro mogen ontvangen. Voorlopig is er wel nog geen sprake van een akkoord, maar het zou de Brusselaars dus prima uitkomen als dat binnen enkele weken wel het geval is.