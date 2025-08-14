Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

Jong Genk speelt dit seizoen nog altijd in de Challenger Pro League. Nochtans hoorden ze daar op basis van de prestaties van vorig jaar niet thuis.

De competitiehervorming heeft ervoor gezorgd dat Jong Genk ook dit seizoen nog in de Challenger Pro League speelt. Nochtans moest de ploeg degraderen.

Het heeft volgens trainer Johan Van Rumst enorm gespeeld in de spelersgroep. “Dat was geen makkelijke periode. We zijn sportief gedegradeerd, dat is hard”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Maar we kregen een tweede kans. Toen dat nieuws kwam, heb ik de groep rust proberen te geven. De boodschap was duidelijk: dit is geen cadeau, dit is verantwoordelijkheid. We willen het sportief rechtzetten.

Alle ogen op Jong Genk in Challenger Pro League

Het niveau van de Challenger Pro League blijft een heel belangrijke leerschool voor de spelers van Jong Genk. “Je speelt tegen tegenstanders die voetballen om hun huis af te betalen. Die ervaring is onbetaalbaar.”

De gemiddelde leeftijd van Jong Genk is 17 jaar. Dat heeft zijn gevolgen, zeker nu de ogen op de ploeg gericht zijn. “Wij moeten dus slim zijn: trouw blijven aan onze filosofie, maar ook oog hebben voor resultaat.”