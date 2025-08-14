Moet hij voor de doelpunten gaan zorgen? Cercle Brugge wil speler huren van Premier League-club

Na drie competitiewedstrijden staat de doelpuntenteller van Cercle Brugge nog altijd op nul stuks. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Bruggelingen op zoek zijn naar nieuwe, offensieve krachten.

Cercle Brugge is op zoek naar doelpunten. Na drie competitiewedstrijden heeft de Vereniging nog geen enkele keer gescoord. Offensieve versterking is dus geen overbodige luxe voor Onur Cinel en de zijnen.

En die versterking is op komst. Cercle zou met twee verschillende spitsen bezig zijn. Eén daarvan is Oluwaseun Adewumi, een 20-jarige aanvallende middenvelder van Premier League-club Burnley.

Adewumi bijna van Cercle

Volgens Het Laatste Nieuws zit die transfer in een afrondende fase. De Vereniging zou de Oostenrijker voor één seizoen huren. Het afgelopen seizoen speelde Adewumi op huurbasis in de Schotse eerste klasse. Bij Dundee United wist hij vijf keer te scoren.

De andere spits waarmee Cercle bezig is, is Paris Brunner. Die speelde het afgelopen seizoen al voor de Bruggelingen. De Duitser werd tijdens het vorige seizoen al gehuurd van moederclub AS Monaco. Cercle hoopt hem nog een jaartje te kunnen lenen.

Komende zondag sluit Cercle de vierde speeldag af met een thuiswedstrijd tegen Westerlo. Vierde keer en goede keer voor de Vereniging om een eerste doelpunt te scoren en, nog belangrijker, een eerste overwinning te behalen?