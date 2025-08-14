Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"
Foto: © photonews
Joaquin Seys maakte indruk in de comebackzege van Club Brugge tegen RB Salzburg. Hein Vanhaezebrouck vindt zelfs dat hij altijd moet starten én bij de Rode Duivels hoort.

Club Brugge begon met een 6 op 9 aan het nieuwe Jupiler Pro League-seizoen. Daarnaast stootte blauw-zwart door naar de play-offs voor een ticket in de League Phase van de Champions League.

Club stond 0-2 achter bij de rust, maar zorgde voor een fantastische comeback. Er werd uiteindelijk nog met 3-2 gewonnen. Joaquin Seys luidde de remontada in met een mooi doelpunt.

Hein Vanhaezebrouck is enorm onder de indruk van de jonge flankverdediger. "Nu hij weer fit is, kan je echt niet meer naast hem kijken. Hij moet bij Club Brugge altijd starten en straks gewoon bij de Rode Duivels zitten", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Krijgt Seys binnenkort zijn eerste cap?

Eerder werd Seys al opgeroepen, maar toen kampte hij met een blessure waardoor hij forfait moest geven. "Hij is misschien minder verfijnd aan de bal dan De Cuyper, maar defensief is hij de beste."

"Met wat een overgave voetbalt die jongen. Er was een actie waarin hij drie duels op rij won. Dat was indrukwekkend. Hij heeft een enorme drive en trekt op rechts goed zijn plan, maar op links is hij nog beter", besluit Vanhaezebrouck.

