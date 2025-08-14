Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

Matija Frigan zal Westerlo verlaten voor het Italiaanse Parma Calcio. Trainer Issame Charaï nam alvast afscheid van zijn spits.

Matija Frigan zal KVC Westerlo verlaten. De Kroatische spits, die twee seizoenen geleden voor 5,5 miljoen euro werd gehaald, zal naar het Italiaanse Parma trekken.

Daar legde hij donderdag al zijn medische tests af. Frigan zou Westerlo wel tot 10 miljoen euro kunnen opleveren. Een serieus bedrag voor de Kemphanen. Trainer Issame Charaï nam afscheid van zijn spits.

"Met gemengde gevoelens", zei hij bij Het Nieuwsblad. "Met Matija verliezen we niet alleen een speler die dodelijk is in de zestien en uit het niets een doelpunt kan maken. Hij is ook een jongen die fantastisch goed in de groep lag."

Frigan levert Westerlo nog tot 10 miljoen euro op

"Ik heb hem gisteren nog eens goed vastgepakt en duidelijk gemaakt dat ik hem ga missen. Aan de andere kant ben ik heel blij voor hem. Een transfer van Westerlo naar de Serie A, dat is heel mooi. Zowel voor Matija als voor de club", zegt Charaï.

De coach weet dat Westerlo kwaliteit verliest, maar er werd al geanticipeerd op het vertrek van Frigan. Nacho Ferri is gekomen, terwijl ook Kyan Vaesen terug is na zijn uitleenperiode.