OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

KAA Gent speurt in de laatste weken van de mercato nog naar enkele versterkingen. Het toonde ook interesse in Mohamed Ihattaren, maar grijpt naast de Marokkaanse Nederlander.

Na een drie op negen, met enkel een thuisoverwinning tegen La Louvière als puntengewin, hoopt KAA Gent zich nog gericht te versterken in de laatste weken van de transfermercato.

De Oost-Vlamingen toonden ook interesse in Mohamed Ihattaren, de Marokkaanse Nederlander die ooit nog een transferwaarde had van 22 miljoen. Maar Gent grijpt uiteindelijk naast de aanvallende middenvelder.

Ihattaren naar Fortuna Sittard

Ihattaren zakte tijdens het afgelopen seizoen met RKC Waalwijk naar de Nederlandse tweede klasse. De middenvelder zelf kiest er voor om in de hoogste afdeling te blijven. Hij is officieel voorgesteld bij de Nederlandse eersteklasser Fortuna Sittard.

Tijdens het afgelopen seizoen was Ihattaren één van de lichtpunten in het moeilijke seizoen van de degradant. Hij wist uiteindelijk vier keer te scoren en leverde vijf assists af.

Gent zal het vizier dus moeten richten op andere doelwitten. Het speelt zijn komende wedstrijd op zaterdag op het veld van KV Mechelen. Lukt het Gent om een eerste uitoverwinning van het seizoen te pakken?