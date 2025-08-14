Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

Club Brugge jaagt op nieuw aanvallend talent. Blauw-zwart zou een bod hebben gedaan op Hugo Camberos, een 18-jarige flankaanvaller van Chivas.

Club Brugge is nog steeds op zoek naar nieuwe aanvallende krachten. Blauw-zwart heeft enkele verschillende pistes op het oog.

Mamdou Diakhon is er eentje van, terwijl ook Samuel Edozie op de shortlist staat. Die laatstgenoemde wil graag komen, alleen accepteert Southampton het bod van Club (nog?) niet.

Versterking op komst bij Club Brugge

Maar blauw-zwart blijft niet silzitten. Het is in gesprek met Stade Reims over Diakhon, al blijft het daar niet bij. Volgens journalist César Luis Merlo gaat Club verder.

De Bruggelingen zouden al een bod hebben uitgebracht bij Chivas voor de 18-jarige Hugo Camberos. Een Mexicaans talent dat liefst op de rechterflank aanvalt.

Onderhandelingen zouden lopen, want Chivas wil mee profiteren. De club wil graag een bepaald procent op een eventuele doorverkoop. Het zal afwachten worden of het tot een deal komt.