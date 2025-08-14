OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt vlak voor clash met Club Brugge een nieuwe flankaanvaller in huis

Zulte Waregem kende donderdag een tegenvaller door het uitvallen van Jelle Vossen. Hij zal er niet bij zijn in de wedstrijd tegen Club Brugge. Wel een opsteker voor de promovendus: Het is rond met een nieuwe flankaanvaller.

Na de stuntzege op het veld van Anderlecht hoopt Zulte Waregem op zaterdag ook Club Brugge over de knie te leggen. Het zou een tweede opeenvolgende prestatie van jewelste zijn als de promovendus punten kan afsnoepen van Club.

Het zal die wedstrijd wel zonder Jelle Vossen moeten afwerken, zoals u eerder al kon lezen. Hij kampt met een hersenschudding. Een tegenvaller voor de fusieclub, al startte Vossen tegen Anderlecht ook wel op de bank.

Wat wel positief nieuws is, is het feit dat er een nieuwe flankaanvaller is neergestreken. De Serviër Nikola Mituljikic komt de aanval versterken. Dat heeft de club zelf laten weten via de officiële kanalen.

De 22-jarige Mituljikic maakt de overstap van OFK Belgrado in eigen land. Mituljikic heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst voor drie seizoenen in de Elindus Arena.

De transfer is net op tijd rond om de nieuwe aanwinst meteen in te zetten in de partij van komend weekend. Al zal de Serviër vermoedelijk nog niet meteen op een basisplaats moeten rekenen tegen de Bruggelingen.