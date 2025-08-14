Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen
Foto: © photonews

Zulte Waregem bereidt zich voor op de clash met Club Brugge dit weekend, maar dat verloopt niet helemaal zoals gehoopt. Jelle Vossen zal er niet bij zijn.

Een week na de match tegen Anderlecht volgt er opnieuw een topper voor Zulte Waregem. Essevee gaat zaterdagnamiddag op bezoek bij Club Brugge.

De promovendus zal het wel zonder een belangrijke speler moeten doen dit weekend. Jelle Vossen zal er namelijk niet bij zijn. Uitgerekend tegen zijn ex-ploeg.

De spits heeft in de wedstrijd tegen Anderlecht een hoofdletsel opgelopen. Het zou om een hersenschudding gaan. Op het veld moest hij al een tijdje verzorgd worden.

Geen Jelle Vossen tegen Club Brugge

Nu blijkt dat hij onvoeldoende hersteld is om dit weekend opnieuw een match te spelen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Een serieuze domper dus voor zowel Vossen als Zulte Waregem.

Essevee startte aan het seizoen met een 4 op 9. Na het gelijkspel tegen KV Mechelen werd er met 3-1 verloren van Westerlo. Vorig weekend kon de ploeg van Sven Vandenbroeck stunten tegen Anderlecht door met 2-3 te winnen.

