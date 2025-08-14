Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

Napoli zou naast KDB nog een Belg willen halen. Er zouden gesprekken lopen met Mika Godts, al is een deal nog veraf.

Napoli zal zijn seizoen met enkele nieuwe spelers starten die we in België goed kennen. Uiteraard is er Kevin De Bruyne die nu naast Romelu Lukaku op het veld zal staan.

Verder tekende ook Noa Lang een contract in Italië. De voormalige winger van Club Brugge heeft er al veel zin in, al kan hij nog concurrentie krijgen van... een Belg.

Speelt Mika Godts straks naar Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku?

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt namelijk dat Napoli interesse zou tonen in Mika Godts. De Italiaanse club zou informatie hebben ingewonnen over het 20-jarige talent van Ajax.

Er zouden gesprekken gaande zijn, al is een akkoord nog heel veraf. De interesse lijkt dus wel serieus te zijn, afwachten of het effectief tot een transfer komt.

Godts verliet Jong Genk in 2023 om naar Ajax te trekken. Daar werd hij na een tijdje een belangrijke speler in de A-ploeg. Transfermarkt schat zijn marktwaarde nu op 10 miljoen euro