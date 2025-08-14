Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

Ardon Jashari ruilde Club Brugge na één jaar in voor AC Milan. De Zwitser hield woord aan de sportief directeur en kreeg zelfs advies van Zlatan Ibrahimovic over wat de club betekent.

Na een lange transfersoap is Ardon Jashari dan toch bij AC Milan terechtgekomen. De Zwitserse middenvelder forceerde amper één jaar na zijn aankomst bij Club Brugge al een transfer.

Op donderdag werd Jashari officieel voorgesteld aan de pers in Italië. Hij zegt dat het een moeilijke periode was, maar dat hij aan de sportief directeur van Milan beloofde te komen.

"Het was zwaar, maar ik had aan Igli Tare mijn woord gegeven dat ik er alles aan zou doen om naar Milan te komen. En hij beloofde om voor mij te vechten", zegt Jashari volgens Het Laatste Nieuws.

Ardon Jashari bedankt... Ibrahimovic

"Ik ben hem dan ook dankbaar. Net als Zlatan Ibrahimovic, trouwens - hij belde me om uit te leggen wat deze club betekent", gaat de middenvelder verder. Hij werd gevraagd naar Charles De Ketelaere. Die maakte ook de overstap van Club naar Milan.

"Het enige dat De Ketelaere en ik gemeenschappelijk hebben, is dat we van Club komen. We hebben een andere rol, andere kwaliteiten, andere persoonlijkheden... Hij heeft zijn carrière, ik de mijne. Natuurlijk voel ik wat druk, maar dat is logisch bij een club als Milan", besluit Jashari.