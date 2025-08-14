Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ardon Jashari ruilde Club Brugge na één jaar in voor AC Milan. De Zwitser hield woord aan de sportief directeur en kreeg zelfs advies van Zlatan Ibrahimovic over wat de club betekent.

Na een lange transfersoap is Ardon Jashari dan toch bij AC Milan terechtgekomen. De Zwitserse middenvelder forceerde amper één jaar na zijn aankomst bij Club Brugge al een transfer.

Op donderdag werd Jashari officieel voorgesteld aan de pers in Italië. Hij zegt dat het een moeilijke periode was, maar dat hij aan de sportief directeur van Milan beloofde te komen.

"Het was zwaar, maar ik had aan Igli Tare mijn woord gegeven dat ik er alles aan zou doen om naar Milan te komen. En hij beloofde om voor mij te vechten", zegt Jashari volgens Het Laatste Nieuws.

Ardon Jashari bedankt... Ibrahimovic

"Ik ben hem dan ook dankbaar. Net als Zlatan Ibrahimovic, trouwens - hij belde me om uit te leggen wat deze club betekent", gaat de middenvelder verder. Hij werd gevraagd naar Charles De Ketelaere. Die maakte ook de overstap van Club naar Milan.

"Het enige dat De Ketelaere en ik gemeenschappelijk hebben, is dat we van Club komen. We hebben een andere rol, andere kwaliteiten, andere persoonlijkheden... Hij heeft zijn carrière, ik de mijne. Natuurlijk voel ik wat druk, maar dat is logisch bij een club als Milan", besluit Jashari.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AC Milan
Ardon Jashari

Meer nieuws

OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

19:20
3
LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in! Live

LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in!

19:49
Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

20:00
Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

19:40
Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

16:00
4
Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

19:00
En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

18:40
Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

18:20
1
CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

18:00
16
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

13:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

17:00
"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

17:20
De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

17:00
2
Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

16:30
Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

16:15
4
Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

13:30
3
Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

15:30
1
"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

15:15
"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

15:00
5
Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

14:40
1
Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

09:30
2
Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

14:20
"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

14:00
Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

13:15
1
Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

12:40
13
📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

12:20
1
Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

11:20
"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

12:00
1
Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

10:00
10
AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

11:40
6
Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

10:30
24
Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

11:00
Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

10:45
23
Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

10:15
Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

09:15
4
Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Sassuolo Sassuolo 23/08 Napoli Napoli
Genoa Genoa 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 23/08 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 25/08 Torino Torino

Nieuwste reacties

Pegel Pegel over Sheriff Tiraspol - Anderlecht: 0-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast Swakke25 Swakke25 over CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans SmurF SmurF over Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League Blackadder Blackadder over Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League Brugesboy24/7 Brugesboy24/7 over Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller Allé Maurice Allé Maurice over Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven" Swakke25 Swakke25 over Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent Swakke25 Swakke25 over Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op' YoniVL YoniVL over Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved