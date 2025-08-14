Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 1-club over 19-jarig talent

Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 1-club over 19-jarig talent
Foto: © photonews

Club Brugge zoekt nog een extra winger. Doelwit Samuel Edozie wil komen, maar Southampton weigert tot nu toe te verkopen. Daarom praat Club ook met Stade Reims over Mamadou Diakhon.

Club Brugge deed deze zomer al heel wat mooie transfers, maar is nog niet van plan om te stoppen op de mercato. Blauw-zwart is nog op zoek naar een winger.

Zoals geweten hebben de Bruggelingen hun oog laten vallen op Samuel Edozie. De flankaanvaller ligt nog onder contract bij Southampton.

Maar voorlopig lijkt de piste van de Engelsman wat te duur te zijn. Club zag een bod van acht miljoen euro afgewezen worden. Edozie wil zelf wel graag naar Brugge.

Hij hoopt dat zijn club de aanbieding accepteert. Maar ondertussen blijft Club niet stilzitten. Er is natuurlijk ook nog de piste van Mamadou Diakhon.

Daikhon is een 19-jarig talent van Stade Reims. Door de situatie met Edozie, is Club al gesprekken opgestart met de Ligue 1-club. Dat schrijft Sacha Tavolieri. Het blijft nu afwachten wie de nieuwe flankaanvaller van blauw-zwart wordt.

