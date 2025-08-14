Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

Anton Tanghe is een van de sterkhouders van Zulte Waregem. De club speelt weer op het hoogste niveau, maar Tanghe droomt stiekem al van meer.

Anton Tanghe speelde vorig seizoen kampioen met Zulte Waregem. De club is nu weer actief op het hoogste niveau en wil daar ook voor altijd blijven.

Tanghe zelf ligt nog tot 2027 onder contract bij Essevee. “Ik voel me hier zeer goed”, vertelt hij in een uitgebreid interview met de Krant van West-Vlaanderen.

“Essevee is een warme familieclub, op een steenworp van mijn thuis… Ik kan me momenteel geen betere plek wensen. Na 2027 zien we wel wat er op mijn pad komt.”

Anton Tanghe droomt van voetballen in Spanje

Hij geeft wel meteen mee dat hij droomt van een buitenlands avontuur. “Spanje is mijn droombestemming. Als ik die ooit wil halen, moet ik hier verder aan een solide fundering bouwen.”

De focus blijft dus nog volledig op Zulte Waregem liggen, ook al zou volgende jaar wel eens het ideale moment kunnen zijn om te vertrekken. Hij hoopt alvast op een zorgeloos seizoen met Zulte Waregem.

“Keihard werken en elke week mij voor de volle honderd procent voor Essevee smijten. Een seizoen zonder sportieve zorgen, daar teken ik meteen voor. En met af en toe een mooie stunt. Wie weet straks al tegen Club”, besluit Tanghe.