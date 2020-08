Noubissi treft meteen twee keer raak: "We wilden tonen dat we onze plaats hebben in 1A"

Wie had er geld op gezet dat Marius Noubissi - die nog nooit in de hoogste klasse speelde - na speeldag 1 medetopschutter van de Jupiler Pro League zou zijn? Niemand? De stevige Kameroener werkte zich uit de naad en scoorde ook nog twee keer.

Grootspraak moest je van Noubissi trouwens niet verwachten na de match. Zijn eigen prestatie wou hij absoluut niet benadrukken. "We waren een groep, een echt collectief", aldus de topschutter. "Na de promotie wilden we tonen dat we in 1A iets te zoeken hebben, dat we hier thuishoren."

Na zijn openingsgoal in de eerste minuut zakte Beerschot helemaal tot op de eigen helft terug. "Oostende speelde goed, we hebben afgezien. Ik profiteerde van het werk dat we op training gedaan hebben. We hebben heel de week geoefend op die pressing en de bal van Pietermaat kwam precies op maat."

Hij heeft zoveel werk opgeknapt

Zijn tweede was een echte spitsengoal: naar de bal lopen en met buitenkant voet het leer tegen de netten duwen. Gewoon een heel goeie goal. "Dat is mijn werk", haalde hij simpel de schouders op.

Zijn coach had heel wat meer lof voor hem. "Schitterend voor Marius. Voor een spits is het belangrijk om zo snel mogelijk te scoren en hij doet het twee keer op de openingsspeeldag. En vergeet niet dat hij heel veel werk aanvallend én verdedigend heeft opgeknapt. Hij heeft gewoon een heel sterke match gespeeld."