Ver het enige lichtpunt bij Anderlecht, de terugkeer van Dimata: "Maar dit mag niet gebeuren!"

Bijna twee jaar kon hij geen enkele officiële wedstrijd spelen, maar op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen kreeg Nany Dimata van Frank Vercauteren toch een basisplaats. Een uur lang mocht hij zich nog eens uitleven. Al was het na de match vooral frustratie dat overheerste.

Hij had zich zijn terugkeer anders voorgesteld: een uur lang moest hij achter verloren ballen aanlopen of kijken naar voorzetten die niet aankwamen. Het was dan ook zijn schuld niet dat hij het verschil niet kon maken. De twee goals vielen na zijn wissel.

"Als je 0-2 voorstaat en eindigt op 2-2, dan is dat echt ontgoochelend. Maar we hebben veel te veel cadeaus aan de tegenstander gegeven", vond Dimata.

Een sneer naar de verdediging? Want die zagen er niet echt goed uit. "Het is het begin en we hebben een zware voorbereiding gehad, maar die cadeautjes mogen niet. We mogen nog van geluk spreken dat ze er maar twee maken."

Maar voor hemzelf was het natuurlijk een opluchting dat hij een uur zonder problemen kon volmaken. "Het doet deugd", knikte hij. "Ik kom van ver. Gelukkig kon ik altijd op mijn vrienden en familie rekenen."