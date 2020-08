Hayen maakte handig gebruik van de media: "Die analyses opgehangen in de kleedkamer"

Waasland-Beveren aan kop van de rangschikking. Het was alsof het voorbestemd was na alle commotie van de voorbije maanden. Trainer Nicky Hayen maakte trouwens handig gebruik van alle commentaar die er op de club gegeven werd.

Waasland-Beveren heeft nog altijd het kleinste budget van eerste klasse en veel analisten gaven geen cent voor hun kansen. “We hebben die analyses opgehangen in de kleedkamer”, aldus Hayen in Het Nieuwsblad. “We willen één front vormen, maar niet tegen analisten of tegenstanders. Neen, wij focussen alleen op onszelf. Want we zijn verre van waar we willen zijn.”

Drie schitterende punten, maar daarmee zijn ze er nog lang niet. "Ons doel is nu om twee ploegen achter ons te houden. En dat proberen we met positief voetbal. Maar de eerste vereiste is mentaliteit. Is dat voldoende? Misschien niet. Ik heb nog al gezegd dat we kwaliteit nodig hebben. Maar dit nemen ze ons dit niet meer af.”