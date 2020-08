Oostende-coach Blessin tempert verwachtingen: "Nog vier-vijf speeldagen nodig voor we klaar zijn"

Wat mogen we vanavond van KV Oostende verwachten? Coach Alexander Blessin tempert alvast de verwachtingen en dat is logisch. Zijn kern kreeg de voorbije weken pas vorm en die is nog niet op elkaar ingespeeld.

Oostende wordt dan ook gezien als één van de degradatiekandidaten. Voor wat dat waard is natuurlijk. "Ach, ik heb er wel begrip voor. Iedereen doet zijn job. Niemand geeft blijkbaar een cent om onze kansen. KV Oostende is nu een verzameling van onbekende nieuwe spelers met een onbekende coach: het is logisch. Maar dat motiveert mijn jongens. Er zijn hier nog spelers van vorig jaar: zij willen absoluut beter doen. Iedereen is daarop gebrand", klinkt het in Het Nieuwsblad.

KVO trok heel wat nieuwe spelers aan, die het systeem nog moeten leren. “Er komen haast dagelijks nog nieuwe jongens aan en dat maakt het er inderdaad niet makkelijker op. We zijn trouwens nog niet voltallig: er moeten nog twee jongens bij, een middenvelder en een verdediger. We zullen minstens nog vier à vijf speeldagen nodig hebben om volledig klaar te zijn. Hopelijk kunnen we intussen wel al wat punten sprokkelen.”