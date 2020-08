Terug van 380 en 546 dagen weggeweest: Danny Vukovic en Landry Dimata

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League was voor twee spelers ook een comeback na heel veel blessureleed. Dany Vukovic en Landry Dimata stonden meer dan een jaar aan de zijlijn, maar mogen zich sinds zondag weer profvoetballer noemen.

Landry 'Nany' Dimata - eerste match in 546 dagen

Na een overtuigende seizoensstart in 2018 begon Landry Dimata te sukkelen met zijn knie. Hij zat aan 13 goals in zijn debuutseizoen voor Anderlecht, maar door de knieproblemen hing zijn profcarrière aan een zijden draadje. Op zijn 21e kon het gedaan zijn met voetballen, terwijl de toekomst er zo mooi uitzag voor de ex-spits van Oostende en Wolfsburg.

Paars-wit communiceerde nauwelijks over de blessure van de jonge aanvaller en de revalidatie nam heel veel tijd in beslag. Maar na veel geduld en hard werken mocht hij na een volledige voorbereiding ook aan de aftrap verschijnen tegen KV Mechelen.

Toen Dimata zijn laatste minuten speelde voor RSCA stond Fred Rutten nog in de dug-out, om maar aan te geven hoe lang hij er al tussenuit is. Belhocine en Davies zag hij komen en gaan zonder in actie te komen. Maar nu is hij eindelijk terug en laten we hopen dat het blessureleed voorgoed tot de verleden tijd behoort.

Danny Vukovic - eerste match in 380 dagen

Niet meer aan het begin van zijn carrière, maar ook terug na een lange tijd in de lappenmand was Danny Vukovic. Hij scheurde op training zijn achillespees af nadat hij in het seizoen 2019/20 nog tijdens de Belgische Supercup en de eerste speeldag van de Jupiler Pro League het doel van KRC Genk verdedigde.

Door zijn afwezigheid werden jonkies Vandevoordt en Coucke voor de leeuwen gegooid. De jonge garde deed het niet slecht, maar de ervaring van de intussen 35-jarige Australiër werd weldegelijk gemist.

Na een lange revalidatie stond hij zondag aan de aftrap en hij moest zich meermaals onderscheiden in de 1-2 zege op het veld van Zulte Waregem. Hij werd door de fans van KRC zelf uitgeroepen tot man van de match. De Limburgers bundelden zijn beste acties in onderstaande video.