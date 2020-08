Vrancken had grote lof voor één van zijn spelers: "Spijtig dat hij zichzelf niet beloond heeft"

KV Mechelen speelde een sterke wedstrijd tegen Anderlecht. De voorbereiding - die toch wel wat ontgoochelend was - lieten ze vlotjes achter zich. Wouter Vrancken loofde de ingesteldheid van zijn ploeg en vooral bij één speler in het bijzonder.

Voorlopig krijgt William Togui de voorkeur op Igor De Camargo. En Vrancken weet waarom. "Heb je zijn match gezien? Heb je gezien welke energie William brengt? Zowel aanvallend als verdedigend! Hij heeft heel wat meters gemaakt voor de ploeg. Hij verdiende gewoon een doelpunt, maar hij vergat zichzelf te belonen."

In de slotfase smeet Vrancken dan toch De Camargo het veld op, maar Togui bleef gewoon staan. "Omdat ik zag dat hij nog iets in de tank had en omdat hij belangrijk is voor de ploeg. Ik heb er nooit aan gedacht om hem naar de kant te halen. Hij deed het gewoon héél goed!"

"Ik wou ruimte creëren in de rug van Lokonga en Zulj. Dat kan je niet met enkel spelers die in de bal komen. William zorgde voor de diepgang die we nodig hadden."