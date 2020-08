Slechts een 'problematische' viering vorig weekend en Marc Van Ranst lijkt bij te draaien: "Ik ga er niet het einde van de wereld van maken"

Na klachten voor overdreven (in tijden van corona) vieringen in de beker- en promotiefinale onderstreepte de Pro League voor de start van speeldag 1 dat ploegen groepsvieringen en onnodig contact moesten mijden. Alleen Charleroi had daar geen oor naar.

Doelpunten werden de voorbije speeldag nog wel gevierd, maar dat gebeurde toch iets meer ingetogen dan we gewend zijn van de voetballers. Toch werden de richtlijnen van de Pro League al snel in de wind geslagen. In de openingswedstrijd vlogen de spelers van Charleroi op doelpuntenmaker Morioka.

Geen nieuwe golf

"Dat willen we nu net niet zien", was Marc Van Ranst streng in Het Laatste Nieuws. "Ik heb dat nooit goed begrepen. Een doelpunt vieren zonder op elkaar te springen is toch ook mogelijk", vroeg de viroloog zich af. "Maar goed, dit gaat geen nieuwe golf in gang zetten en ik wil er ook niet het einde van de wereld van maken."

Want voor het overige leken de clubs zich goed aan de voorschriften te houden. De woordvoerder van de Pro League bevestigde bij HLN dat het bij die ene opmerking is gebleven.