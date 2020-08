OFFICIEEL: Beerschot laat verdediger vertrekken die nog inviel in promotiefinale

Beerschot heeft een knoop doorgehakt in het transferdossier van Bapiste Aloé. De Franse verdediger mag andere oorden opzoeken.

"Baptiste Aloé maakt geen deel uit van de kern voor het seizoen 2020-2021. Het contract van de Fransman werd niet verlengd", kondigde Beerschot dinsdagmiddag aan. De 26-jarige verdediger was nog maar sinds januari bij de club en kreeg enkele invalbeurten, waaronder eentje in de promotiefinale tegen OH Leuven.

Hij kreeg eerst een minicontractverlenging omdat hij nog van waarde kon zijn in de aanloop naar de finale en de finale zelf. Nu mag hij dus andere oorden opzoeken.