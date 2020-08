En plots galmde er "Stayen, laat jullie horen!" uit de speakers van een leeg stadion

Stadions zonder fans: voor de spelers is het een hele aanpassing, maar daar blijft het niet bij. Ook de stadionomroepers moeten nog even wennen aan 'het nieuwe normaal'.

Wie geregeld op Stayen komt weet waaraan hij/zij zich moet verwachten vlak voor de aftrap in de eerste én de tweede helft. "Stayen, laat jullie horen", galmt er dan uit de stadionspeakers. De man daarachter is Ivo Hendrickx.

Zondag bij de thuiswedstrijd tegen Gent was hij ook op post en tien riep hij het weer. Alleen was er zondag niemand op Stayen. Toch ging hij naar eigen zeggen niet helemaal de mist in.

"Het idee was de beleving van het stadion in de huiskamer te krijgen. En dat is ons ook gelukt, denk ik. Op een bepaald moment telde onze Facebook Live van de opwarming 4.000 kijkers", legde hij uit in een interview met Het Belang van Limburg. Of die kijkers zich ook 'hebben laten horen' is nog maar de vraag...